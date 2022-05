Caselle in Pittari festeggia le 100 candeline del signor Rocco Loguercio Il sindaco: "Un compleanno speciale, motivo di orgoglio per tutta la comunità"

Caselle in Pittari in festa per i 100 anni del signor Rocco Loguercio. Arrivano dall sindaco Giampiero Nuzzo e dall’amministrazione comunale i sinceri auguri di Buon Compleanno e "vivissime felicitazioni per il brillante traguardo dei 100 Anni!"

"Il nostro concittadino Rocco ha attraversato un secolo di storia casellese, un evento davvero straordinario, un compleanno speciale, motivo di orgoglio per tutta la comunità di Caselle in Pittari, che da oggi può contare un nuovo centenario, un altro esempio meraviglioso di longevità", scrivono dall'amministrazione.

Ma la giornata di festa è macchiata anche da una brutta notizia: "Purtroppo, contemporaneamente alla gioia per un nuovo centenario, si contrappone nella stessa giornata odierna la triste notizia della scomparsa di un altro nostro concittadino centenario, Napoleone Greco, che ci ha lasciato all’età di 104 Anni", fanno sapere dal comune.