Dopo il commissariamento, Albanella prova a ripartire La chiusura anticipata della consiliatura Bagini: è corsa a 4, vince la frammentazione

Quattro i candidati a sindaco che si sfidano per raccogliere l'eredità del sindaco Bagini, il cui mandato è finito traumaticamente in anticipo dopo la sfiducia firmata dai consiglieri di maggioranza e opposizione. Queste le liste in campo:

INSIEME PER ALBANELLA - Giuseppe Capezzuto sindaco

Mazza Giovanni

Mazzarella Valeria

Cammarano Maria Teresa

Catauro Ezio

De Marco Alfonso

Santalucia Luana

Piesco Caterina

Polichetti Antonio

Gaudiano Orfeo

Sabia Paola

Cammarano Gianpaolo

Passarella Salvatore

UNITI PER CAMBIARE - Aldo Guarracino sindaco

Pipi Remo Fabio

Anzisi Luigi

Conforti Massimo

Scorziello Daniela

Costantino Eva

Morra Alessia

Pellegrino Mario

Lanza Stefano

Costantino Giuseppe

Picilli Stefania

Di Stasi Graziella

Verrone Giovanna

VINCEALBANELLA - Renato Josca sindaco

Cammarano Veronica

Carrozza Guido

Gorrasi Maria (detta Sofia)

Guarracino Domenico Savio

Iannelli Giovanni (detto Cardillo)

Mancino Tiziano

Maraio Antonella

Mirarchi Pasquale (detto Nerone)

Russo Carla

Russo Giovanni

Suozzo Gaetano

Vito Edoardo

LIBERA-MENTE - Antonio Marra sindaco

Abbiento Rosy

Dianese Antonella

Gargano Jessica

Lamberti Ciro

Malvasi Francesco

Mancino Pietro

Nobile Gianluca

Russo Paola

Sorvillo Gerardo

Vairo Basilio

Vairo Rossella

Vernieri Mariano