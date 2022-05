Giffoni Valle Piana: una due giorni dedicata alla lettura Al via la manifestazione "Ad alta voce"

“Porta il tuo libro, mettiti comodo, leggi con noi”. Questo è il motto di “Ad alta voce”, evento letterario ideato nel comune di Giffoni Valle Piana dalle associazioni “Pro Loco Giffoni Valle Piana”, “Il Gabbiano Onlus” e “Pro Curti”, con la collaborazione dell’associazione “Viente e’ Terra” nelle giornate di sabato 21 maggio e domenica 22 maggio. A patrocinare l’evento il Comune di Giffoni Valle Piana.

Una due giorni che verteranno sull’appuntamento ormai consolidato per il comune picentino della “staffetta letteraria”, con la possibilità per bambini e ragazzi di poter partecipare portando con sé il proprio libro preferito, leggendo agli amici e ai presenti i tratti considerati più emozionanti.

Un evento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Giuliano, dopo il conferimento di “Città che legge” e l’inserimento nel programma nazionale “Patto per la lettura”. Due le giornate dedicate alla “staffetta letteraria”: si partirà sabato 21 maggio, con la prima giornata che si terrà sabato 21 maggio nella frazione San Giovanni a partire dalle ore 16:00. Il secondo appuntamento è invece fissato domenica 22 maggio, con appuntamento alle ore 11:00.

Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Nata nel 2011, ha come obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.