Casal Velino, al via la rimozione della posidonia dal litorale L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania

Casal Velino si avvia alla risoluzione della problematica sulla posidonia spiaggiata. L'Ente cilentano, retto dal sindaco Silvia Pisapia, ha ultimato l'iter che porterà alla pulizia della spiaggia, eliminando un'atavica problematica per il territorio.

L'intervento è stato finanziato in parte dalla Regione Campania. La posidonia verrà temporaneamente depositata sulla banchina del molo di sottoflutto, poi successivamente si procederà allo stoccaggio in località Torricelli, in un sito appositamente allestito. Quindi, si procederà allo smaltimento.

Questa problematica, tra l'altro, investe anche altri comuni della costa. Tra i più noti, c'è Agropoli, dove però a causa del commissariamento dell'Ente, l'iter è fermo al palo.