La longevità premia il Cilento, 100 anni per Giuseppe Pacelli Festa a Centola-Palinuro per l'importante traguardo tagliato dal neo centenario

Centola-Palinuro festeggia i 100 anni di Giuseppe Pacelli. Grande festa insieme a figli, nipoti e pronipoti per ricordare questo importante traguardo raggiunto.

A fargli gli auguri anche il sindaco del Comune di Centola Carmelo Stanziola che per l’occasione ha donato una pergamena al centenario, augurandogli ancora lunga vita.

Una vita intera dedicata al lavoro e un’esperienza per diversi anni in Venezuela, come molti in queste zone del Cilento, fanno di Giuseppe Pacelli un uomo molto amato non solo dalla sua famiglia ma anche da tutti i compaesani che lo conoscono e lo stimano.

Un altro centenario, dunque, si aggiunge alla lista dei nonnini e delle nonnine del Cilento, a testimonianza dell'elisir di lunga di questo territorio a sud della provincia di Salerno.