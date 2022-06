Cava de' Tirreni: quarta edizione del concorso "Una torre per la pace" Tema dei lavori la consapevolezza della diversità

Quarta edizione del concorso “Una Torre per la Pace”, patrocinato dal Comune di Cava de’Tirreni, organizzato dall'Ente Sbandieratori Cavensi, riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado, avente come oggetto la realizzazione di elaborati, manufatti, opere d’arte, che rappresentino la consapevolezza della diversità.

Il concorso, in linea con le finalità dell'Unesco, rientra tra le iniziative della XXXI edizione del "Festival delle Torri" che si svolgerà dal 3 al 7 agosto a Cava de'Tirreni, Vietri sul mare e Cetara.

Tutte le opere realizzate dagli studenti sono esposte presso il complesso monumentale del Monastero di San Giovanni fino al 6 giugno.

"La diversità culturale rappresenta da sempre la fonte primaria per lo sviluppo umano e, al fine di ampliare questo concetto, gli Sbandieratori Cavensi intendono conferire un’accezione universale al significato di diversità. Mai come in questo periodo storico risulta indispensabile educare all'accoglienza e all'inclusività, affinchè ognuno contribuisca alla costruzione di un mondo in divenire, superando i pregiudizi e i conflitti. La diversità è uno dei valori fondamentali del nostro secolo. La diversità è cultura, consapevolezza, ricchezza, scambio, crescita, e fa parte della storia di ogni uomo" si legge in una nota sulla pagina dell'Ente.

La premiazione del concorso scolastico avverrà a Palazzo di Città lunedí 6 giugno alle ore 10.30.