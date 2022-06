Ludopatia, al via il progetto sociale nella sede di "La Solidarietà di Fisciano" Il presidente: "Obiettivo creare nuovi percorsi terapeutici per accompagnare chi ne è vittima"

Al via il progetto sociale per il contrasto alla ludopatia, le cui attività si svolgeranno presso la sede dell’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano. Già negli scorsi anni, il sodalizio con sede alla frazione Lancusi, è stato protagonista con l’attivazione di uno sportello sociale per avviare una campagna di sensibilizzazione su un tema molto delicato quale la ludopatia.

Dal Gratta e vinci alle macchinette al gioco online il gioco d’azzardo miete sempre più vittime, non solo i singoli, ma anche le loro famiglie, quindi l’obiettivo è quello di contrastare questo fenomeno tristemente diffuso.

“L’obiettivo di questo nuovo progetto – dichiara il Presidente de “La Solidarietà”, Alfonso Sessa – è quello di creare dei percorsi terapeutici che possano accompagnare, in forma del tutto anonima e nel pieno rispetto della privacy, tutti coloro che pensano di essere coinvolti nella spirale di questa piaga sociale che è la ludopatia. Una patologia, clinicamente riconosciuta, che rischia di danneggiare non solo il soggetto singolo, ma anche i familiari o coloro che lo accompagnano nella quotidianità”.

Al menzionato progetto aderiranno figure professionali qualificate, che attraverso la loro esperienza e competenza maturate negli specifici ambiti di appartenenza, forniranno consulenza e supporto ai soggetti bisognosi.