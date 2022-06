"Una voce per Melissa": c'è ancora tempo fino al 15 giugno per partecipare Il concorso canoro è dedicato alla giovane studentessa prematuramente scomparsa nell'ottobre 2019

Si chiuderanno a breve le iscrizioni, gratuite, per la prima edizione del concorso canoro "Una voce per Melissa": il termine per le candidature è stato prorogato al 15 giugno. Il contest si terrà dal 29 al 31 luglio a San Mango Piemonte. Iscrizione aperte agli artisti da 14 anni in su. Le fasi eliminatorie si terranno dal 15 al 30 giugno. Sarà possibile esibirsi sia con cover che con inediti. Presenteranno l’evento Benny Ronca e Rossella Graziuso mentre la Direzione Artistica è stata affidata al Maestro e Tenore Alessandro Fortunato.

Il contest è dedicato a Melissa La Rocca, la giovanissima studentessa del "Genovesi-Da Vinci" di Salerno, prematuramente scomparsa durante una lezione a scuola il 7 ottobre del 2019, ad appena 16 anni.

Melissa era originaria di San Mango Piemonte. Dopo la sua scomparsa è stata fondata un’associazione benefica in suo nome che, dal primo momento, si è impegnata a mantenere vivo il ricordo della studentessa promuovendo e dando luogo ad attività ludiche, benefiche, sociali e sportive, favorendo l'aggregazione.

Il contest canoro è quindi solo l'ultima delle iniziative messe in campo. Al vincitore verrà offerto il premio da un'etichetta discografica: un contratto discografico dal valore di €1000,00 per distribuzione su tutti gli store digitali e promozione di un singolo per l'artista vincitore del festival. La partecipazione è gratuita.