A 17 anni dalla scomparsa Fisciano ricorda Gaetano Sessa Sindaco per cinque mandati, fu tra i protagonisti del trasferimento dell’Università

In occasione del 17° anno della scomparsa di Gaetano Sessa (3 maggio 1936 - 19 giugno 2005), uomo politico che ha lasciato un ricordo indelebile per tutta la comunità di Fisciano, si svolgerà nell’aula consiliare di Palazzo di Città, un evento commemorativo a lui dedicato.

Sessa è stato primo cittadino di Fisciano per cinque mandati, fondatore della “B.C.C. di Fisciano”, della Pro Loco Fiscianese, dirigente dell’Atacs e protagonista del trasferimento dell’Università a Fisciano. Alla cerimonia sono stati invitati alcuni amici che hanno condiviso con lui quella stagione politica e che lo ricorderanno attraverso pensieri ed aneddoti.

Nel corso della serata è prevista: la proiezione di un video-documento di Pavel Molina Ruiz che ricorderà in modo speciale la figura di Gaetano Sessa e l’esposizione dell’opera #gaetanosessa, realizzata dall’artista Girolamo Santulli, che sarà donata all’Amministrazione Comunale. L’idea dell’evento, nata da Maria Grazia Vitale, è finalizzata a rinnovare la memoria del recente passato e proporre un’occasione per riflettere, attraverso la figura di Gaetano Sessa, sulla situazione politica attuale. Ma anche ad offrire ai giovani, che non hanno vissuto quel momento storico, un’opportunità di avvicinarsi alla conoscenza di un amministratore e uomo politico di notevole rilievo che ha speso la sua intera esistenza partecipando a battaglie politiche accese e determinanti, al servizio dell’amata collettività fiscianese, in nome di un altissimo senso delle istituzioni e del bene comune.