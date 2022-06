Bando per intervento di messa in sicurezza in località Tavolara a Bracigliano Partito il bando: pioggia di fondi utile a risolvere l’annoso problema dell’instabilità dei versanti

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bracigliano l’avviso per il bando di gara riguardante l’appalto integrato del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva nonché per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza di "Mitigazione dal rischio idrogeologico connesso all'instabilità dei versanti in località Tavolara del Comune di Bracigliano".

Si tratta di una procedura aperta, alla quale possono partecipare i soggetti che possiedono i requisiti contenuti nel bando consultabile dal sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.bracigliano.sa.it. L’importo finanziato per l’intervento in oggetto è pari a 9.840.000,00 euro. Una pioggia di fondi utile a risolvere l’annoso problema dell’instabilità dei versanti in località Tavolara.

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto non sono individuabili parti o porzioni autonomamente funzionali essendo l’area oggetto di intervento un’unica realtà territoriale affetta da criticità idrogeologiche a cui si intende

rimediare. Gran parte del territorio comunale, compreso quello urbanizzato, è caratterizzato e perimetrato da livelli di pericolo e rischio di frane e colate molto elevati. La memoria, in questa circostanza, non può non essere ricondotta a quel 5 maggio del 1998, quando il territorio di Bracigliano pagò un prezzo alto in termini di vittime e danni per la tristemente nota alluvione che colpì l’agro-nocerino e alcuni Comuni in provincia di Avellino.

La scelta di affidare l’esecuzione dei lavori ad un unico operatore economico risulta compiuta dalla stazione appaltante per assicurare la necessaria omogeneità dell’intervento. L’importo a base di gara dei lavori e dei servizi di progettazione è pari a 6.588.935,88 euro.

La nuova amministrazione comunale, guidata da Gianni Iuliano, si è complimentata per il lavoro svolto dal precedente Esecutivo di Governo, in particolare dall’ufficio tecnico comunale, con la responsabile architetto Paola Giannattasio. “E’ un’opera di una importanza fondamentale – dichiara il Primo Cittadino – La sua realizzazione permetterà di migliorare le condizioni di sicurezza degli abitanti di Bracigliano”.

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica entro le ore 12.00 del giorno 11-07-2022, pena l’esclusione dalla stessa.