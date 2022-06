A Policastro Bussentino parcheggi al mare agevolati per i cittadini di Sanza Rinnovata la convenzione: "Una sintonia assoluta tra due comunità da sempre amiche"

Anche per l’estate 2022, grazie alla sinergia attivata dal Comune di Sanza con quello di Comune di Santa Marina – Policastro, i cittadini di Sanza che sceglieranno di trascorrere le proprie vacanze nel Golfo di Policastro, potranno godere di tariffe agevolate per il parcheggio delle auto. Rinnovato quindi quel legame storico che esiste tra le due comunità, anche in considerazione della vicinanza geografica tra le due comunità, le due amministrazioni comunali, guidate rispettivamente da Vittorio Esposito e Giovanni Fortunato, hanno voluto sottolineare, ancora una volta come storicamente, negli anni, la comunità di Sanza ha frequentato, da sempre, le spiagge e gli arenili di Policastro Bussentino. Questo il presupposto principale che ha consentito di rinnovato la convenzione che agevola la presenza di bagnanti di Sanza a Policastro Bussentino, offrendo la possibilità ai cittadini di poter fruire dei diversi parcheggi, lungo le spiagge di Policastro Bussentino, ad un costo agevolato.

Tutti i cittadini di Sanza che vorranno usufruire di questa agevolazione dovranno quindi recarsi, muniti di carta di circolazione e documento di riconoscimento, presso la delegazione del Municipio di Santa Marina alla frazione Policastro, nei pressi dell’Ufficio Postale, dalle 09.00 alle 13,00 dal lunedì al sabato, per richiedere il ticket parcheggio scontato, al costo di € 50,00 mensili, valido fino al 30 settembre 2022.

«Una sintonia assoluta tra due comunità da sempre amiche – ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali del Comune di Sanza, Marianna Citera – per i nostri concittadini abbiamo scelto di replicare l’iniziativa attivata anche negli scorsi anni, considerando anche il successo riscontrato, abbiamo rinnovato l’accordo sottoscritto con il Comune di Santa Marina Policastro, che ringraziamo unitamente al sindaco Giovanni Fortunato, per l’amicizia mostrata. Dunque dal primo luglio i cittadini di Sanza possono recarsi al mare a Policastro Bussentino potendo fruire di una importante agevolazione per il parcheggio auto», ha concluso l’assessore Citera.