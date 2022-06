Roccapiemonte: al via i lavori sulla strada provinciale 280 Gli interventi riguarderanno la sistemazione dell'asfalto

Sono cominciati oggi i lavori di riqualificazione urbana lungo la SP 280 (località San Pasquale – Codola) nel comune di Roccapiemonte. Gli interventi riguarderanno la sistemazione dell'asfalto e la pulizia generale dell'area e termineranno, secondo il cronoprogramma fissato dai tecnici della Provincia di Salerno, il prossimo 13 luglio 2022. Il sindaco Carmine Pagano ringrazia il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese per l'attenzione che da sempre mostra per la comunità di Roccapiemonte, sperando in una sempre più fattiva collaborazione sinergica per garantire migliori servizi ai cittadini.