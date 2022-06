Cetara: dopo due anni torna la festa di San Pietro Si potrà accedere solo via mare, chiusa la strada

“Domani, mercoledì 29 giugno, festeggeremo dopo due anni il nostro Santo Patrono San Pietro. Per noi cetaresi questo è un appuntamento importante e difficile da spiegare perché siamo legati a lui da un profondo senso di fede e devozione. È anche per questo motivo che spingiamo la gente a partecipare alla nostra festa, perché ne siamo fieri e orgogliosi” a dirlo è il sindaco del comune della Divina Fortunato Della Monica che continua: “Quest'anno sarà realmente l'anno della ripartenza: ci sarà la banda, le bancarelle e tutti potranno partecipare, ma con le dovute precauzioni.

Sappiamo benissimo che i fuochi pirotecnici sono una delle attrattive più imponenti della serata. Quest’anno è stato scelto il fuochista che ha vinto il campionato del mondo, così come la corsa del Santo per le scale della chiesa patronale. Per questo motivo Vi invito ad avere rispetto di chi sarà presente, delle autorità locali e di tutti coloro che garantiranno l'ordine pubblico perché sono lì per tutelare voi.

A Cetara – prosegue la fascia tricolore - si arriverà esclusivamente via mare, grazie all'incessante lavoro dei traghetti della Travelmar che fino alle 18 seguiranno gli orari consueti e dalle 18 inizieranno un percorso Salerno-Cetara ogni mezz'ora da Piazza della Concordia, dando a tutti la possibilità di arrivare a Cetara. Il ritorno è previsto dall'una del giorno dopo, ossia successivamente allo spettacolo pirotecnico.

Quindi, per ovvie ragioni, è stata predisposta la chiusura della strada statale, sia all'altezza di Vietri sia di Maiori, dalle ore 21, al fine di evitare code e ingorghi stradali, permettendo una viabilità di emergenza.

Con l'augurio che sia un giorno di festa da condividere con noi, vi aspettiamo a Cetara il 29 giugno”.