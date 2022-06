Case popolari, il presidente dell'ex IACP a Sant'Egidio: presto interventi Il sindaco ha segnalato la necessità di procedere alla manutenzione dei due compendi immobiliari

Nelle scorse ore, il Sindaco Antonio La Mura e l'Assessore ai Lavori Pubblici Gianluigi Marrazzo hanno accompagnato David Lebro, Presidente dell'ACER Campania - l'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale, che ha sostituito l'IACP nella gestione del patrimonio pubblico di edilizia economica e popolare - in un sopralluogo presso gli immobili di proprietà dell'ACER sul territorio del Comune di Sant'Egidio.

Il sopralluogo segue una lettera inviata dal primo cittadino al Presidente Lebro, nella quale il sindaco ha segnalato la necessità di procedere ad un intervento complessivo di manutenzione dei due compendi immobiliari ex IACP di via Falcone e via Petriera.

Al sopralluogo hanno partecipato anche l'On. Nunzio Carpentieri, alle cui sollecitazioni si deve l'interlocuzione con l'ACER, e un tecnico dell'Agenzia.

L'esito della verifica consentirà l'avvio di alcuni lavori urgenti di sistemazione e la programmazione di ulteriori interventi, valutando anche la possibilità del ricorso al bonus del 110%.

"Ringrazio il Presidente Lebro per la sua presenza a Sant'Egidio - ha dichiarato il Sindaco La Mura - e per la sua disponibilità ad ascoltare ed accogliere le nostre richieste, tra cui quella di inserire gli immobili di via Petriera e via Falcone tra le priorità di intervento dell'ACER. Un'attenzione resa possibile e facilitata dal lavoro prezioso dell'On. Nunzio Carpentieri, al quale va la nostra gratitudine per il suo costante impegno nei confronti della comunità di Sant'Egidio".