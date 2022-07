Cinema al Verde: tutto pronto per la decima edizione a Pontecagnano Le proiezioni inizieranno alle 21.15, con ingresso al Parco dalle ore 20.30

Il Comune di Pontecagnano Faiano ancora a sostegno delle attività per la promozione del territorio e della cultura. La Giunta si è espressa infatti in favore di un contributo morale, ed anche economico, a Cinema al Verde, rassegna organizzata da Teatro Mascheranova, Foroscenica e Legambiente Circolo Occhi Verdi.

Un appuntamento storico e molto seguito, che si svolge da ormai un decennio presso lo spazio del Parco Eco Archeologico di Via Stadio.

Immersi in uno scenario sempre meraviglioso, i partecipanti potranno assistere alla proiezione dei seguenti film:

The French Dispatch, regia di Wes Anderson – 11 luglio;

Il Sorpasso, regia di Dino Risi – 14 luglio;

Illusioni perdute, regia di Xavier Giannoli - 18 luglio;

Il Padrino, regia di Francis Ford Coppola – 21 luglio;

Yaya e Lennie, regia di Alessando Rak – 25 luglio;

Blade Runner, regia di Ridley Scott – 28 luglio;

Annette, regia di Leos Carax – 1 agosto;

Le Iene, regia di Quentin Tarantino – 4 agosto;

Freaks Out, regia di Gabriele Mainetti – 8 agosto;

La 25° ora, regia Spike Lee – 11 agosto.

Le proiezioni inizieranno alle 21.15, con ingresso al Parco dalle ore 20.30.

“Un’estate da vivere e da scoprire. Questi mesi rappresentano perfettamente la nostra voglia di ricominciare a vivere. Il Comune, le Associazioni ed i singoli cittadini si stanno infatti adoperando al massimo per recuperare le vecchie ed amate tradizioni, non ultima quella di partecipare a Cinema al Verde, un momento straordinario di cultura, convivialità e riflessione. La proiezione dei film, e tutto quello che ne deriva, è un momento irrinunciabile per gli storici spettatori ma anche per chi voglia provare per la prima volta il piacere di godere di un film in un luogo bellissimo, lontano dallo smog e dai rumori”, ha detto l’Assessore alla Cultura Adele Triggiano.

Alla sua voce si è aggiunta quella del Sindaco Giuseppe Lanzara: “Parco Eco Archeologico e Cinema costituiscono un connubio perfetto per chi voglia rilassarsi col corpo ed impegnarsi con la mente. Questa rassegna, da sempre vincente, è infatti un modo piacevole di vivere la città senza rinunciare all’impegno. Ovviamente, come Amministrazione Comunale non potevamo che sostenerla, dando prova di come si possano creare collaborazioni produttive con le associazioni cittadine, consolidando una unione di intenti che ci dona rinnovate speranze per il presente e per il futuro della nostra Pontecagnano Faiano. Un sentito grazie ai massimi rappresentanti di Macheranova, nella persona di Gabriele Bacco e Legambiente Circolo Occhi Verdi, nella figura di Carla Del Mese”.