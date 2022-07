Lettera di encomio dal ministro Bianchi a due docenti di Mercato San Severino Il ministro della pubblica istruzione si è congratulato "per la lodevole esperienza professionale"

“L’insegnante mediocre parla. Il buon insegnante spiega. L’insegnante superiore dimostra. Il grande insegnante ispira” diceva il padre della filosofia (Socrate).

Alle sue "lezioni di vita", si sono sempre ispirate due docenti della scuola dell'infanzia appartenente al II° Circolo Didattico di Mercato San Severino semplicemente eccezionali e spettacolari: Greco Filomena e Assunta De Santis che quest'anno sono andate in pensione.

Le due maestre guidate da un eccellente capitano: la Dirigente scolastica dr.ssa Anna Buonoconto, hanno ricevuto per il loro fondamentale operato svolto sempre con grande professionalità amore, impegno e lealtà un encomio da parte del Ministro Prof. Patrizio Bianchi.

Nella lettera lo stesso ha scritto: "E' giunto presso il Ministero un sentito messaggio di stima e affetto nei vostri confronti da parte della giornalista Dott.ssa Clementina Leone che ringrazio per aver voluto condividere il prezioso contributo che avete dato all'intera comunità educante nello svolgimento della Vostra attività di insegnante. Colgo l'occasione per esprimervi le mie più sentite congratulazioni per la lodevole esperienza professionale. Ho appreso della Vostra dedizione e passione per l'insegnamento, dell'impegno profuso per i nostri ragazzi affinché la Scuola potesse essere per tutti un luogo inclusivo, affettuoso e accogliente.

Esprimendovi i più sentiti ringraziamenti per il meritorio impegno e per la cura e la grande sensibilità dimostrata verso le bambine e i bambini delle classi che avete accompagnato nel loro percorso di crescita e formazione, Vi rivolgo un caloroso saluto".

Clementina Leone