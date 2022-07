Bandiera blu a Positano, la soddisfazione del sindaco: "Rappresenta la Divina" Nel corso della cerimonia anche un momento in ricordo della professoressa Lamberti

Successo per la cerimonia della Bandiera Blu a Positano. Nella serata di ieri, alla Spiaggia Grande presso il Molo Léonide Massine, si è svolta la cerimonia di conferimento dell'ambito vessillo.

Un evento molto importante per la città della costiera amalfitana che conferma la sua eccellenza tra le località turistiche: in Campania sono 18 le località che parimenti hanno ottenuto la prestigiosa bandiera. Tra queste, Positano rappresenta l’intera Costiera Amalfitana e continua a fregiarsi di questa bandiera di grande valore che quest’anno sventola su tutte le spiagge da Laurito a Fornillo.

Soddisfatto il sindaco Giuseppe Guida che ha così commentato l'evento: "Una giornata straordinaria per la nostra città: ancora una volta Positano é stata insignita dell’importante riconoscimento della Bandiera Blu!

Un simbolo che in primis rappresenta una certificazione indiscutibile della qualità, della bontà e della pulizia delle nostre acque, aspetto fondamentale e non trascurabile per un paese come il nostro, nonché risultato di un lavoro incessante portato avanti in questi anni dall’amministrazione comunale, dagli operatori turistici e imprenditori locali che insieme hanno costruito nel tempo l’identità del nostro paese. Un’identità che non può essere intaccata da direttive europee perché, per quanto condivisibili, è necessario che tengano in considerazione anche le istanze dei territori e soprattutto gli equilibri che nel tempo hanno contribuito a far crescere un paese che oggi rappresenta un’eccellenza indiscussa del turismo mondiale.

In questa occasione così importante si è voluto riservare un momento di raccoglimento in ricordo della Professoressa Simona Lamberti, che tanto amava il nostro territorio e i suoi alunni. Il Sindaco e la Preside hanno consegnato una targa alla famiglia, quale simbolo di reale legame e ringraziamento per l’amore e la dedizione che la Professoressa dedicava al suo lavoro.

Allo stesso modo, si è voluto altresì consegnare un premio ai ragazzi che hanno partecipato al Golden Gala Premio Mennea a Roma, per i risultati ottenuti affinché questo sia solo l’inizio di un lungo percorso futuro.

Un sentito “Grazie!” alle forze dell’ordine presenti durante la cerimonia come in tutti i momenti importanti per la tutela della nostra sicurezza e tranquillità.

Un ringraziamento speciale alla capitaneria di porto, al comandante Carmine del Prete e ai suoi uomini per l’enorme lavoro che in questi giorni sono chiamati a svolgere sul molo per il grande afflusso di imbarcazioni e turisti. A tal proposito il Sindaco Giuseppe Guida ha annunciato un altro importante risultato che la città attendeva da anni: grazie ad un protocollo di intesa tra Regione Campania, Comune e Capitaneria di Porto, la gestione di parte del molo passerà finalmente nelle competenze del Comune. Questo permetterà di gestire direttamente l’attracco, garantire servizi migliori ma anche risposte certe a tutti gli operatori che ogni giorno operano sul nostro molo.

Il tutto è stato allietato dalle note della Banda San Vito a cui rivolgiamo un particolare ringraziamento insieme all’associazione Positano senza Tiempo e a Giulia Talamo per il coordinamento e l’organizzazione. A conclusione il gruppo Damadaka che ha portato musica ed allegria".