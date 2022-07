Ruotolo e De Petris: "Quello sulla spiaggia di Ascea è uno scempio" Il residence di lusso della Diocesi: dura presenza di posizione congiunta dei senatori

"Aderiamo e condividiamo l'appello lanciato contro lo scempio che si sta consumando nel Cilento all'ombra della Torre di Velia, tra il mare cristallino di Ascea e la necropoli di Elea, per la realizzazione di un progetto di riqualificazione che prevede di trasformare un complesso religioso, già sembra stupefacente che negli anni '60 ne sia stata autorizzata la costruzione per volontà del vescovo Biagio D'Agostino, in un enorme resort turistico con 149 camere, un parco giochi, una piscina, un campo di calcetto e un campo da paddle". Lo affermano in una nota i senatori Sandro Ruotolo e Loredana De Petris.

"La fitta schiera di pini marittimi che nascondevano la vecchia struttura sono stati abbattuti e adesso il mostro di cemento - visto non solo dalla costa - rappresenta in modo evidente un vero oltraggio alla bellezza e all'equilibrio di quei luoghi che ricadono anche in un'area vincolata dal Parco Nazionale del Cilento, Diano e Alburni e in una zona dichiarata a rischio erosione. Ciò avviene in un fazzoletto di terra dove Parmenide e Zenone fondarono la scuola eleatica", ricordano i firmatari della missiva congiunta.

"Ne chiederemo conto in una interrogazione urgente ai ministri della Cultura e della Transizione ecologica, invitandoli a verificare come è potuto accadere che il Comune di Ascea, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno su richiesta della diocesi di Vallo della Lucania abbiano concesso tutte le autorizzazioni. E inoltre chiederemo ai responsabili dei dicasteri il rispetto della 'Legge Velia', nata nel 2005 con la quale si vieta di realizzare qualsiasi opera edilizia e apportare modifiche all'assetto del territorio, per assicurare un adeguato decoro dell'area che circonda il parco archeologico", concludono Ruotolo e De Petris.