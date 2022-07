Sorgerà a Casalbuono una maxi diga da 10 milioni di metri cubi Busillo (Anbi Campania): una scorta idrica per il Cilento e la Piana del Sele

Il presidente dell'Anbi Campania, Vito Busillo, ha spiegato oggi l’importanza della diga di Casalbuono per l’agricoltura irrigua e la bonifica dell’area sottesa al fiume Calore-Tanagro ai microfoni di “Linea Verde Estate”. Il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha ottenuto su questa opera - attualmente allo stato di progetto - un finanziamento di 2 milioni di euro e si tratta di una di quelle che meglio risponde alle caratteristiche del “Piano invasi” lanciato da Anbi e Coldiretti in tutta Italia per rendere i territori resilienti al cambiamento climatico in atto.

L’invaso sarà costruito all’altezza di Ponte del Re nella parte alta del bacino idrografico del fiume Tanagro, nel tratto montano che porta la storica denominazione di Fiume Calore. L’opera, che sarà realizzata alla quota di imposta di circa 590 metri sul livello medio del mare avrà una capacità di invaso stimata di circa 10 milioni di metri cubi di acqua.

Il presidente Busillo ha ricordato come “la presenza in questa valle di un invaso così importante, consentirà la laminazione delle acque verso valle, prevenendo inondazioni in caso di eventi meteo estremi, costituendo al tempo stesso non solo una importante risorsa idrica per il circondario, ma avrà anche funzione di riserva per la traversa di Persano sul Sele”.

Il progetto del Consorzio di bonifica del Vallo di Diano è di recuperare l’agricoltura dei piccoli campi, condotti in economia, valorizzando il fagiolo tipico di Casalbuono, coltivato sui terreni lungo la fascia fluviale, e altri prodotti di qualità dell’area.