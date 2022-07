Obiettivo Bussento, a Caselle in Pittari la pulizia del fiume L'obiettivo è quello della salvaguardia del canyon del fiume Bussento e dell'omonimo Inghiottitoio

Il nome è "Obiettivo Bussento” e da otto anni si pone come scopo quello della salvaguardia del canyon del fiume Bussento e dell'omonimo Inghiottitoio a Caselle in Pittari. L'iniziativa porta la firma della cooperativa Labor Limae che insieme a Tetide Aps, e con la partecipazione del Comune di Caselle in Pittari, prevede varie azioni per la protezione, la divulgazione e la riqualificazione del canyon e dell'inghiottitoio del Bussento. Partendo dalla pulizia del canyon a monte e poi dell'Inghiottitoio.

L'evento per speleologi e cittadini, giunto all'ottavo anno, si terrà sabato 16 luglio (con la pulizia del canyon a monte) e domenica 17 luglio (pulizia dell'inghiottitoio). I rifiuti in plastica rimossi saranno raccolti, analizzati e consegnati al servizio di smaltimento per il corretto conferimento in discarica o riciclo.

«Salvaguardare il Bussento e l'Inghiottitoio sono obiettivi per noi fondamentali. - ha spiegato il presidente della cooperativa sociale Labor Limae, Mariano Pellegrino - Perché è un fiume dalla grande valenza naturalistica e il suo habitat è particolarmente delicato. Nelle sue acque sono presenti trote, gambero di fiume, granchio di fiume oltre ad ospitare la lontra». «Ci auguriamo - ha concluso Pellegrino - che a questa edizione possano partecipare anche molti giovani. E' un luogo di tutti, e ognuno può e deve fare la sua parte per la pulizia del territorio e la sua crescita».