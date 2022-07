Gestione rifiuti: Sanza tra i Comuni Ricicloni di Legambiente 2022 Tra i migliori 6 Comuni salernitani con popolazione sotto i 5mila abitanti

"Un risultato ottimo ma possiamo fare molto di più". E’ questo il commento del sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, ai risultati della 29esima edizione Comuni Ricicloni, lo storico dossier di Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti, che vede il Comune di Sanza tra i migliori 6 Comuni salernitani con popolazione sotto i 5mila abitanti.

Nell’edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli in cui la produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornando all’incirca ai livelli dell’edizione 2020 (che premiava 598 amministrazioni comunali).

Rispetto alla scorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una leggera inflessione nella percentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione italiana. A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferire nell’indifferenziato tutti i rifiuti prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzione della percentuale di raccolta differenziata, dall’altro all’aumento della produzione pro-capite di rifiuto da avviare a smaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno, con qualche punta intorno ai 10 Kg/pro-capite/anno).

Il comune di Sanza si piazza al 18° posto della classifica dei 70 Comuni con popolazione sotto i 5mila abitanti che per il salernitano vede presenti anche San Gregorio Magno, Prignano Cilento, Controne, Ottati, Felitto, Montano Antilia e Casalbuono. I comuni salernitano sono in vetta anche alla classifica degli 8 Comuni con popolazione tra i 5mila e i 15mila abitanti: Albanella e Roccadaspide; e tra i Comuni oltre i 15mila abitanti: Baronissi e Nocera Superiore. In Campania su un totale di 550 Comuni, 81 sono Rifiuti Free.