Pontecagnano, riapre ponte sul fiume Asa: "Consentirà di rilanciare l’economia" Cammarano: "Chiederò l’istituzione di un tavolo di lavoro insieme alle associazioni del territorio"

“Da domani mattina il nuovo ponte sul fiume Asa sarà finalmente riaperto al traffico. Per circa tre anni la litoranea è rimasta divisa in due per il ponte interdetto al traffico. In questi mesi abbiamo raccolto le proteste sollevate dagli operatori turistici e commerciali, dagli abitanti e da tutti i cittadini che hanno visto negato l’utilizzo di una pubblica infrastruttura ed il godimento della fascia costiera, con gravissime ripercussioni economiche sul comparto turistico e commerciale e sui bilanci delle famiglie, costrette a spostamenti onerosi”. A dirlo è il Consigliere regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano da anni impegnato su questa annosa vicenda.

“Un risultato che consentirà di rilanciare l’economia di un territorio che ha potenzialità enormi dal punto di vista paesaggistico ed enogastronomico. Nei prossimi giorni chiederò l’istituzione di un tavolo di lavoro insieme alle associazioni del territorio”- conclude Cammarano-.