Cava, Piano di Zona S2: incrementato l'orario del personale part-time Il Comune ascolta le istanze di Uil Fpl e Cgil Fp

Le segreterie provinciali di Uil Fpl e Cgil Fp, con entusiasmo e soddisfazione, apprendono della decisione della giunta Comunale di cava de’ Tirreni con cui si dà finalmente seguito concreto all’incremento orario del personale part time assegnato al Piano di Zona, Ambito S2.

“Il pantano, creatosi nell’amministrazione comunale metelliana, aveva determinato, inevitabilmente, l’indizione dello stato di agitazione del personale assegnato al Piano di Zona S2, per la preoccupazione delle conseguenze negative, che il ritardo nell’attuazione dell’implemento orario, avrebbe determinato in termini di servizi sociali alla cittadinanza”, hanno detto Filomena D’Aniello e Ornella Zito, segretarie, rispettivamente, della Uil Fpl e della Cgil Fp.

La decisione ad horas di variare il fabbisogno 2022-2024 e procedere almeno fino al 31 dicembre di quest’anno al potenziamento orario è la giusta risposta dell’amministrazione comunale alle sollecitazioni dei sindacati Uil Fpl e Cgil Fp, nel pieno interesse dei cittadini, che si attendono servizi di assistenza sociale stabili e continuativi, grazie al lavoro dei dipendenti, che con impegno e dedizione, nonostante da sempre siano precari a metà, garantiscono qualità dei servizi efficienti ed eccellenti.

La necessità di potenziamento dei servizi sociali, ribadita anche dalle linee di indirizzo della giunta regionale della Campania risulta, pertanto, imprescindibile.

“Ora auspichiamo nuove assunzioni, la stabilizzazione del personale precario, il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza del personale, con l’utilizzo degli incentivi finanziari che il Governo mette a disposizione delle amministrazioni, e che, trattandosi di contributi etero-finanziati, non gravano sui singoli bilanci comunali”, hanno detto D’Aniello e Zito. Attendiamo la firma dei contratti del personale part-time, ribadendo a tutti i lavoratori il sostegno delle scriventi Segreterie per il prossimo obiettivo: il passaggio strutturale a full time. Agli stessi lavoratori volgiamo il nostro ringraziamento per la pazienza e la costanza dell’impegno profuso, ringraziamento doveroso anche da parte dei cittadini, che soprattutto in un periodo post pandemico e di recessione economico-sociale, avrebbero mal tollerato un ingessamento dei servizi”.