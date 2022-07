Sicurezza a Roccapiemonte: installato un nuovo dissuasore di velocità Il dosso artificiale è stato posizionato vicino all'istituto scolastico delle Suore Alcantarine

Il Sindaco Carmine Pagano, l'Assessore Comunale Anna Bruno, il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Rocco Rescigno e il neo Comandante della Polizia Municipale Giovanni Buonocore, a conferma dell'impegno in materia di sicurezza urbana, informano che è stato installato un ulteriore dosso rallentatore in via Cupa Materdomini, a ridosso del plesso scolastico delle Suore Alcantarine, così da garantire una maggiore sicurezza ai pedoni portando ad una diminuzione della velocità dei veicoli.

L'intervento è stato realizzato grazie ai dipendenti comunali Alessandro Mauro e Antonio Palumbo.

"Durante il mio primo mandato sono state effettuate verifiche tecniche del territorio rilevando l'esigenza di porre in opera dossi-dissuasori artificiali al fine di limitare la velocità del traffico veicolare su varie arterie cittadine: penso ad alcuni punti critici, come via della Pace, in Corso Pagano, via Roma, e poi in prossimità delle scuole. Anche per questa seconda parte del lavoro amministrativo poniano massima attenzione al tema della sicurezza stradale e verranno installati altri dissuasori in varie zone di Roccapiemonte così come avvenuto stamane in via Cupa Materdomini, dove il dosso artificiale è stato posizionato vicino all'istituto scolastico delle Suore Alcantarine" ha dichiarato il Sindaco Pagano.