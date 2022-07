Strade, lavori di messa il sicurezza sulla SP 66 Ciglioto a Camerota L'intervento, per per un importo di oltre 160mila euro, inizierà nei prossimi giorni

La Provincia di Salerno consegna i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SP 66 detta Ciglioto, dal Km 0+000 al km 16+000 circa nel comune di Camerota, per un importo di euro 168.261,60.

“L’intervento - dichiara il Presidente Michele Strianese - inizierà nei prossimi giorni e consiste nel rifacimento del tappetino d’usura in tratti saltuari e risagoma del piano viabile.

Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”