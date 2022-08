Montesano, ancora rifiuti nella fontana del Duomo. Il sindaco: "Serve rispetto" L'appello alla cittadinanza: "So di trovare nei cittadini la giusta collaborazione"

E' stato ripristinato il funzionamento della fontana decorativa presente sul sagrato del Duomo di Sant'Anna, a ridosso delle guglie. Ma a pochi giorni dall'intervento, il luogo "continua ad essere luogo di deposito di rifiuti occasionali (bottigliette, buste patatine, ecc.)", così come segnalato dal sindaco Giuseppe Rinaldi.

"Non va bene, non va per nulla bene - ha scritto la fascia tricolore, rivolgendo un appello alla cittadinanza - Chiedo soprattutto a tutti gli adulti della comunità di farsi insieme a noi sentinelle del rispetto dei luoghi e del vivere civile, se dobbiamo crescere dobbiamo farlo insieme e tutti. So di trovare nei cittadini di Montesano la giusta collaborazione perché non è nostra abitudine fare questo né è questa la realtà del nostro paese".