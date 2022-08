Inquinamento Canale Casatori e Fosso Imperatore: sopralluogo di Strianese Incontro con gli imprenditori: "Le istituzioni hanno il compito di sensibilizzare e di indirizzare"

Il sindaco di San Valentino Torio e presidente della provincia di Salerno Michele Strianese, questa mattina, ha effettuato dei sopralluoghi, insieme all'assessore all'ambiente Pasqualina Garofalo e del vice comandante della Polizia Locale Carlo Velardo, presso il Canale Casatori ed il Fosso Imperatore nelle varie localita' (Via Provinciale Sarno/Nocera, Via Sanguette, ponte a confine San ValentinoTorio/San Marzano sul Sarno, Via De Filippo).

"Abbiamo anche interloquito con i titotari della ditta Solania Giuseppe Napoletano e de La Rinascita Luigi Romano, invitandoli al rispetto dell' ambiente e della salute pubblica e soprattutto alla collaborazione per il bene e la serenita' delle nostre comunita' - ha sottolineato Strianese, rivolgendo poi un appello - Ci appelliamo soprattutto per l' utilizzo continuo dei depuratori che sono fondamentali per sversare acque pulite nei canali. Stamattina non abbiamo trovato particolari criticita' ma abbiamo comunque relazionato alle varie autorità competenti di quanto rilevato durante i sopralluoghi e sulla generale situazione di disastro ambientale che potrebbe generarsi con sversamenti non a norma".

"Le istituzioni hanno il compito di sensibilizzare e di indirizzare. Le nostre posizioni sono chiare, come sempre. Non e' cambiato nulla. In questi piccoli comuni ci conosciamo e ci rispettiamo tutti. Coloro che fanno gli industriali da tanti anni giocoforza interagiscono con la politica e gli amministratori, ma questo non vuol dire affatto essere corrotti. Una politica pulita sa anche quando il conoscente o l'amico deve cambiare rotta, perche' la tutela dell' interesse generale e' sempre la prima cosa. Io non ho nulla da dimostrare a nessuno, soprattutto agli squallidi ed agli sciacalli.

Il problema del Canale Casatori si risolvera' con il completamento della rete fognaria di via Provinciale Sarno/Nocera, che fra qualche mese non sversera' piu' a cielo aperto bensi nella rete fognaria che costeggia il canale San Marino al confine tra Sarno e San Valentino. Come sapete le opere di completamento della rete fognaria sono iniziate e si sta gia' lavorando tra Sciulia e Via San Severino.

Anche lungo il Fosso Imperatore si realizzera' la rete fognaria sempre grazie alla Regione Campania del Presidente De Luca che ha finanziato tutte queste opere che erano ferme da anni.

E' in fase di aggiudica l' appalto da 14 milioni di euro per realizzare questo grosso collettore che prendera' tutti i reflui delle aree a ridosso del Fosso Imperatore. Ringrazio per la collaborazione anche il consigliere delegato alla Polizia Locale e sicurezza Ernesto Velardo ed il Comandante Giovanni De Caro che sono sempre disponibili per il controllo e la vigilanza che continueranno a praticarr nei prossimi giorni", le parole del sindaco Michele Strianese.