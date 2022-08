Più controlli e iniziative: Arpac Salerno incontra il sindaco di Cetara Al centro le principali problematiche ambientali del territorio

Proseguono gli incontri tra Arpac e i comuni campani per discutere le principali problematiche ambientali del territorio. Nel recente incontro presso gli uffici municipali di Cetara, tra il direttore del dipartimento Arpac di Salerno, Elina Barricella, e il sindaco Fortunato Della Monica, si è discusso delle esigenze più rilevanti che emergono da questo territorio comunale, con l’obiettivo di giungere ad un accordo tra i due enti per implementare controlli e ulteriori iniziative, in aggiunta alle attività istituzionali, già garantite sul territorio regionale.

All’incontro, avvenuto su impulso del direttore generale Arpac Stefano Sorvino, hanno partecipato anche la dirigente dell’Area territoriale Arpac di Salerno Lucia D’Arienzo e l’assessore all’ambiente del comune di Cetara, Marco Marano. L’intento è di avviare nuove attività entro l’inizio dell’autunno, in particolare con il biomonitoraggio dei corpi idrici e con l’approfondimento, a partire dai dati di Carta della Natura, della conoscenza del territorio in termini di biodiversità. La direzione dell’Agenzia, congiuntamente alla direzione provinciale, intende aprire ulteriormente il dipartimento al territorio provinciale anche oltre i controlli istituzionali.