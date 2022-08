Pellezzano, torna la seconda edizione della "Cena in Rosa" Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto in beneficenza per la prevenzione al tumore al seno

Martedì 6 settembre, a partire dalle ore 20.30, presso l’esclusiva location di “A Casa di Anna” in via Eduardo De Filippo a Pellezzano, si terrà la seconda edizione della “Cena in Rosa”.

Il ricavato dell’iniziativa di beneficenza - promossa e patrocinata dall’Amministrazione Comunale e anche in questa occasione fortemente voluta dal Sindaco Francesco Morra - verrà devoluto alle associazioni da sempre impegnate al fianco del dott. Carlo Iannace nelle giornate di prevenzione del tumore al seno.

“Sulla scia del successo della prima edizione – dichiara il Primo Cittadino – anche quest’anno il Comune di Pellezzano, in collaborazione con l’associazione “The Power Pink”, si è fatto promotore per l’organizzazione della “Cena in Rosa” per devolvere il ricavato in favore della prevenzione al tumore al seno. Una nobile causa che si sposa, ancora una volta, con la necessità di sostenere il gentil sesso a combattere la loro personale battaglia contro questo male che colpisce una elevata percentuale di donne. Per questo motivo è necessaria una mirata prevenzione per evitare il diffondersi di questa patologia”.

L’appuntamento è quindi per il 6 settembre con l’invito esteso a quanti vorranno contribuire alla buona riuscita di una iniziativa meritevole di particolari attenzioni.