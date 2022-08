Vigili del fuoco e polizia locale salvano cane randagio sul fondo di un dirupo L’intervento a Giffoni Valle Piana: l’animale è stato trasportato in un canile sanitario

Nella giornata di ieri, allertati da un cittadino, il corpo della Polizia Locale è intervenuto in via Polongone per salvare un cane randagio immobile sul fondo di un dirupo nel bel mezzo di un forte temporale che ha sorpreso l’intero territorio.

Impossibilitati a raggiungere il luogo e mettere in salvo l’animale, gli agenti hanno allertato i Vigili del Fuoco della sede di Giffoni Valle Piana. I caschi rossi sono prontamente intervenuti, mettendo in salvo il cane che non presentava lesione esterne ma, da un primo accertamento, faceva registrare grandi difficoltà nella deambulazione. L’animale è stato trasportato in un canile sanitario per ricevere le cure del caso.

"Un gesto di grande umanità, con i ringraziamenti ai corpi come la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per aver salvato un amico dell'uomo", le parole dell'amministrazione.