Ospedale Sarno, il sindaco: "Non esistono nosocomi di prima o seconda classe" Il primo cittadino incontra i medici: Chiederò incontro con il nuovo direttore generale Asl Salerno

Continua la vicenda legata all'ospedale Martiti di Villa Malta di Sarno. Diverse le riunioni che hanno visto al centro il nosocomio cittadino e le diverse criticità registrate.

Il sindaco Giuseppe Canfora, nei giorni scorsi, si è recato presso il nosocomio "per portare il mio sostegno morale e la mia vicinanza ai colleghi medici e operatori sanitari".

"Li ho voluti rassicurare invitandoli a resistere, sapendo bene quanto sia complicato lavorare in condizioni difficilissime.Li ho voluti incoraggiare a non sentirsi "figli di un dio minore"; ho detto loro che sono e sarò al loro fianco, da Sindaco, da medico e da cittadino", ha sottolieano il primo cittadino.

"Il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione e non esistono cittadini di serie A o serie B e tanto meno ospedali di prima o seconda classe. In questo momento preoccupa la situazione del nostro ospedale ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno e facciamo in modo che esso venga potenziato e portato ai massimi livelli di eccellenza", ha ribadito.

"Sono convinto che tutti insieme riusciremo a salvare il nostro ospedale; io farò la mia parte - come ho sempre fatto - confrontandomi e interloquendo con tutti i livelli istituzionali, mettendo a disposizione anche la mia esperienza di medico in pensione, pronto a tornare in corsia come volontario", ha aggiunto la fascia tricolore. Nuovi medici sono arrivati nelle ultime settimane e arriveranno al Pronto Soccorso, altri ne arriveranno in Ortopedia.

"Chiederò un incontro con il nuovo Direttore Generale dell'Asl Salerno che si è appena insediato. Non abbandonerò il nostro ospedale e non abbandonerò i miei colleghi medici e operatori sanitari che meritano tutta la mia vicinanza e solidarietà, sapendo di interpretare il pensiero dell'intera comunità di Sarno", le parole del sindaco Giuseppe Canfora.