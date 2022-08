Agropoli, niente bivacchi in spiaggia. Il sindaco: Prossimo anno falò "comunali" La promessa del sindaco. Controlli nella notte per un Ferragosto sicuro

Niente falò e bivacchi in spiaggia ad Agropoli: funziona il dispositivo di controllo e monitoraggio messo in piedi dall'amministrazione.

"Da ieri sera fino all'alba di oggi tutto è andato bene - fa sapere il sindaco Mutalipassi - e non si sono verificati particolari problemi sulle spiagge". Evitati, dunque, decine di falò con relativo bivacco ed atti di inciviltà.

"Nel giro degli arenili che ho fatto ieri sera, mi sono soffermato anche nei pressi del lido Venere, dove c'era un evento autorizzato, previa apposita richiesta. Un solo falò a fare da appendice e poi musica e divertimento, con tanto di operatori della sicurezza e volontari della Croce Rossa a vigilare che tutto si svolgesse per il meglio. E stamattina l'arenile pulito e pronto ad ospitare i fruitori", ha riferito il primo cittadino che ha poi promesso, per il prossimo anno, falò controllati:

"Sarà quello che proporremo come Comune, in collaborazione con le associazioni del territorio, il prossimo anno, su due o tre punti dei nostri arenili. Ci siamo insediati da poco e non c'è stato il tempo per organizzarci questa estate. Ma è una promessa che faccio per il 2023", le parole della fascia tricolore.