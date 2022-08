Pontecagnano: cliente aggredisce titolare di un lido, la solidarietà del sindaco "L'amministrazione non resterà a guardare". La figlia della vittima: "Più rispetto per chi lavora"

Ancora un episodio di violenza ai danni dei titolari di attività. L'ultima denuncia arriva da Pontecagnano dove il titolare di un noto stabilimento balneare è stato picchiato da un cliente. Alla base dell'aggressione ci sarebbe il rifiuto, da parte del cliente, a pagare il costo per l'uso della piscina, così come denunciato anche a mezzo social dalla figlia del titolare.

In merito a quanto accaduto anche il sindaco Giuseppe Lanzara ha voluto dire la sua, condannando fortemente l'episodio ed esprimento solidarietà al titolare:

"Questa notizia mi ha lasciato una profonda tristezza; la stessa che mi ha colpito qualche giorno fa quando il proprietario di un bar è stato preso di mira da un uomo prontamente arrestato. A lui ed a tutte le donne e gli uomini che rappresentano il motore umano ed economico della nostra città, la mia piena solidarietà.

Le persone che si mettono al servizio della comunità, investendo e lavorando per offrire un servizio agli altri, meritano il massimo rispetto. La violenza non è mai una soluzione: se non partiamo da questa convinzione resteremo vittime dell'ignoranza e del cinismo. In bocca al lupo per tutto e ricordate che questa Amministrazione non resterà a guardare", le sue parole.

"Mio padre sta bene, ma ha un occhio gonfio - ha spiegato la figlia della vittima - in tanti anni non è mai accaduta una cosa del genere. Le persone stanno diventando davvero scostumate, serve più rispetto per chi lavora".