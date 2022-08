Fisciano, ok al bilancio di previsione: via libera a 23 nuove assunzioni Soddisfatto il sindaco Sessa: «Guardiamo al futuro con più fiducia»

Il Consiglio comunale di Fisciano ha approvato il bilancio di previsione. Un atto politico ed amministrativo importante che, secondo il sindaco Vincenzo Sessa, consentirà al Comune della Valle dell'Irno di rilanciare con forza l'attività. «L'approvazione del bilancio di previsione 2022 consentirà, finalmente, al Comune di Fisciano di poter tornare ad assumere nuovo personale, dopo gli anni di stop, imposto dalle leggi nazionali e dopo i tanti pensionamenti che hanno interessato i nostri ex dipendenti», ha affermato la fascia tricolore. «Da oggi guardiamo con grande fiducia al futuro e, già da subito, partiremo con le procedure concorsuali che ci porteranno, al termine dell'iter, all'assunzione di 23 nuovi dipendenti. Anche per quest'anno, proprio per rispondere alle reali esigenze di famiglie ed imprese, abbiamo lasciato invariate tutte le tariffe delle imposte comunali, a cominciare da quella per la raccolta dei rifiuti, e nonostante l’aumento di tutti i costi energetici e delle materie prime, siamo riusciti a tenere i conti in ordine ed a garantire, rispetto allo scorso anno, lo stesso livello qualitativo e quantitativo dei servizi ai cittadini», ha concluso il sindaco Vincenzo Sessa.