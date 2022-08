Viabilità a Sarno: in vigore le modifiche al piano sperimentale Invertito il senso di marcia dei veicoli in via Antonio Esposito, ecco cosa altro cambia

Modifiche alla viabilità di Sarno: in vigore le modifiche al piano sperimentale. Dall'amministrazione hanno fatto sapere che è stato invertito il senso di marcia dei veicoli in via Antonio Esposito, e pertanto: in via Esposito è istituito, il senso unico di marcia dei veicoli, direzione Corso Amendola.

A seguito dell’inversione del senso di marcia, la circolazione in Via Esposito, viene regolamentata con i seguenti interventi: è istituito l’obbligo di fermarsi e dare precedenza nonché l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Esposito che si immettono su Corso Amendola, è istituito, l’obbligo di proseguire diritto per i veicoli provenienti da Corso Amendola, lato inferiore, all’intersezione con Via Esposito, in direzione Via Matteotti.

La sosta è regolamentata di 60 minuti con disco orario, lato dx del senso di marcia, in direzione Corso Amendola, lato palestra Istituto “G. Amendola". Sosta a pagamento, lato dx del senso di marcia, direzione Corso Amendola, lato Istituto “De Amicis”, giusta delibera C.C. n. 25 del 27 giugno 2008;

È vietata la sosta con rimozione dei veicoli, lato sx del senso di marcia.

"Con la presente ordinanza sono revocati tutti gli atti e provvedimenti precedentemente adottati in contrasto con la stessa. Le disposizioni che precedono ed i relativi correttivi sono sperimentali e provvisori, suscettibili di variazioni nel caso dovessero rilevarsi poco funzionali, nonché di revoca immediata nel caso dovessero costituire pericolo per la circolazione stradale", scrive il Sindaco Canfora.