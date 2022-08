Roccapiemonte, giostrine rotte: l'ira del sindaco “Gli autori degli atti vandalici verranno puniti”

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano è intervenuto, con un post sulla sua pagina Facebook per denunciare atti vandalici nel suo Comune.

“Cari Cittadini, mi trovo qui a dover sottolineare, ancora una volta, alcuni episodi che mi lasciano quasi senza parole – ha scritto il primo cittadino che continua - nella tarda serata di ieri, nel giro di poche ore, sono state rotte alcune giostrine presenti in due diverse piazze di Roccapiemonte (quella intitolata a Don Pompeo La Barca, nel capoluogo e piazza Polichetti a Casali). Gli autori di questi atti vandalici, non sanno però che recentemente sono state installate, dal Comando di Polizia Locale guidato dal Luogotenente Buonocore, telecamere di sorveglianza di nuova generazione che ci permetteranno di effettuare indagini accurate e giungere all'individuazione dei responsabili. Nel caso in cui si trattasse di giovanissimi, sarà portata avanti un'azione nei confronti dei loro genitori. Purtroppo, negli ultimi anni, troppe volte mi sono trovato a commentare fatti del genere e, in qualità di Sindaco, avevo annunciato che non ci sarebbe più stata nessuna giustificazione nei confronti di chi deturpa beni di proprietà comunale, quindi di tutti, come in questo caso le giostrine utilizzate gratuitamente da tanti bambini di Roccapiemonte e non solo. Un appello infine ai genitori: amare i propri figli significa far capire loro quali sono le cose che si possono fare e quelle che invece non vanno fatte; insomma cosa è giusto e cosa è sbagliato. Evidentemente non tutti impartiscono queste direttive ai propri ragazzi” ha concluso il primo cittadino.