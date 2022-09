Nuovi fondi al Comune di Pellezzano per la transizione digitale e connettività I progetti messi in campo sono stati finanziati per un importo complessivo di oltre 400mila euro

Altri fondi per il Comune di Pellezzano che è stato ammesso in una graduatoria a livello nazionale per l’approvazione di cinque progetti relativi ad “Italia digitale 2026”, il piano strategico per la transizione digitale e la connettività promosso dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale nell’ambito del PNRR.

I progetti messi in campo dall’Ente – relativi alle misure 1.2, 1.4.1, 1.4.3 e 1.4.4 - dovranno essere realizzati entro la fine del 2023, e sono stati finanziati per un importo complessivo di oltre 400mila euro.

L’obiettivo è quello di trasformare la pubblica amministrazione in chiave digitale, rendendo sia la gestione che l’erogazione dei servizi sempre più semplice, accessibile e trasparente.

“Mi preme ringraziare – ha detto il sindaco Francesco Morra – l’Assessore all’Innovazione Tecnologia Andrea Marino e il consigliere delegato Ivan Facenda per lo straordinario lavoro messo in campo e per le capacità di reperimento di queste risorse che permetteranno al nostro Ente di essere sempre più smart e più accessibile al pubblico.

Pellezzano guarda al futuro con fiducia consapevole di poter affrontare al meglio le nuove sfide che l’era digitale impone alle p.a.”.

“Riusciamo – fa eco al Primo Cittadino l’Assessore Marino - come Amministrazione ad attirare nuovamente risorse aggiuntive che saranno fondamentali nei prossimi anni per rendere Pellezzano un Ente sempre più smart, moderno e vicino ai cittadini. Un ringraziamento va anche ai funzionari, in particolare al dott. Tommaso Pisapia e Michele Grimaldi, che hanno seguito con grande attenzione la predisposizione delle candidature.

Continua dunque il lavoro dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Morra per intercettare fondi e risorse europee, da investire al servizio della collettività e nella costruzione di una macchina amministrativa moderna, digitale e sempre vicina ai cittadini", le parole dell'amministrazione.