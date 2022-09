Pagani: inizio lavori di sostituzione della rete idrica in via Padre Sorrentino L'intervento, dell'importo di 4 milioni di euro, interesserà diverse strade cittadine

Come preannunciato la scorsa settimana, hanno avuto inizio oggi i lavori di sostituzione degli impianti della rete idrica di via Padre Sorrentino. L'intervento rientra nell' ambito del finanziamento React Eu di EIC con il soggetto gestore Gori, dell'importo di 4 milioni di euro, che interesserà diverse strade cittadine.

"In anticipazione sull'inizio del progetto complessivo, come richiesto dall'amministrazione, viste le situazioni particolarmente critiche, si interverrà oltre che su via Padre Sorrentino, anche su traversa Taurano e via Macinanti", ha annunciato il sindaco De Prisco.