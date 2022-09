Roccapiemonte: parte l'iniziativa "Un giorno con il sindaco" Pagano: "Un’occasione unica per scoprire in prima persona come funziona la macchina amministrativa"

Nell’ottica della promozione di un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini di Roccapiemonte alla vita istituzionale dell’Ente, l’Amministrazione Comunale ha realizzato il progetto “Un giorno con il Sindaco” attraverso il quale i cittadini maggiorenni di Roccapiemonte potranno trascorrere un’intera giornata al fianco del Sindaco Carmine Pagano, potendo presenziare ad incontri e appuntamenti, nonché ad eventuali attività istituzionali.

“Con questa iniziativa vogliamo far conoscere da vicino ai cittadini l’importanza del lavoro che viene svolto dai rappresentanti delle Istituzioni locali, quale sia il gravoso compito affidato quotidianamente non solo al Sindaco, ma anche da assessori, consiglieri e dipendenti del Comune di Roccapiemonte. Un’occasione unica per scoprire in prima persona come funziona la macchina amministrativa e come questa contribuisca alla crescita della comunità prendendo decisione ed elaborando atti necessaria ad un corretto funzionamento dei servizi. Inoltre, con questa iniziativa, che non graverà in alcun modo sul bilancio comunale, si potrà contribuire allo sviluppo del senso civico e partecipativo dei cittadino” ha dichiarato il Sindaco Pagano.

Per partecipare all’iniziativa “Un giorno con il Sindaco”, bisognerà manifestare il proprio interesse protocollando all’Ente il modello presente sulla homepage del sito istituzionale (si può utilizzare l’indirizzo elettronico protocollo.roccapiemonte@asmepec.it), gli interessati saranno preventivamente contattati ed attenersi alle disposizioni legate alla privacy previste dal progetto e non avranno diritto ad alcun compenso, né rimborso spese, non sarà altresì rilasciato alcuna attestazione di partecipazione.