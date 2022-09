Ardea e Pagani ricordano Franco Califano: "Presto un gemellaggio tra le città" In programma diverse iniziative per il decennale della morte del cantante, il prossimo 30 marzo

Per la città di Pagani e quella di Ardea, quello appena trascorso è stato un weekend all'insegna del ricordo dell'indimenticato Franco Califano in prospettiva dell'anniversario della nascita che ricorrà il prossimo 14 settembre.

"Con l'assessore Giuseppe Campiello e il Vicesindaco Valentina Oliva - scrive il sindaco Raffaele De Prisco - ci siamo recati in visita ad Ardea per prendere parte alle iniziative in onore del celebre cantautore e per sancire un gemellaggio tra le città di Pagani e di Ardea e per le iniziative che verranno per il decennale della morte il prossimo 30 marzo".

È un progetto che ha avuto inizio già qualche mese fa, con un primo incontro tra l'amministrazione della città dell'Agro, in particolare Valentina Oliva - Assessore del Comune di Pagani alla cultura, Antonello Mazzeo, presidente della Fondazione Franco Califano, e Gaetano Tortora, già presidente del Consiglio Comunale di Pagani e fautore dell'iniziativa di ricordo del cantante di origine paganese.

"La volontà è dar vita ad un gemellaggio tra i comuni di Ardea e Pagani, per scambi turistici e culturali nel nome del celebre cantante di fama internazionale, che scrisse oltre 1000 opere tra poesie e canzoni. - continua il primo cittadino - Ad accoglierci in questa visita, il sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini, con la sua amministrazione, che ci hanno portato in visita alla casa museo dedicata a Franco Califano, suggestiva con le sue esposizione di numerosi oggetti cari al noto cantante.

In questa occasione sono state gettate le basi per il gemellaggio e per le iniziative che nel decennale della dipartita del cantante vedranno anche Pagani, la sua città natale, celebrarlo", conclude la fascia tricolore.