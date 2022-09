Dad per gli studenti della sede distaccata del Tasso: è polemica a Pontecagnano L'attacco del gruppo Movimento Libero: "Il sindaco non ha individuato una sede idonea ad ospitarli"

Ieri è ufficiamente iniziato il nuovo anno scolastico in tutta la Campania. Primo giorno in aula, ma non per tutti. Non per gli studenti della sezione distaccata di Pontecagnano Faiano del liceo Tasso.

"Costretti alla didattica a distanza dall'improvvisazione dell'amministrazione comunale", denuncia, via social, il Movimento Libero, gruppo consiliare e progetto civico portato avanti dall'ex candidato sindaco Angelo Mazza.

Monta la polemica in città. " Il sindaco Lanzara, dopo mesi e mesi di annunci, incontri, slogan elettorali e promesse, non ha individuato nemmeno una sede idonea ad ospitarli", si legge dalla pagina social del gruppo di opposizione.

"Sede che, nelle sue intenzioni, doveva essere addirittura il polo sanitario a Sant'Antonio. Nè tantomeno ha creato le condizioni per consentire a questi ragazzi un regolare e dignitoso inizio delle attività didattiche nel plesso centrale del liceo. Per tutti didattica a distanza, che oramai non è più contemplata in alcun caso, tra lo stupore e l'indignazione dei genitori che, solo a poche ore dal suono della campanella, sono venuti ufficialmente a conoscenza dell'incredibile situazione.

Una vicenda assurda che, ancora una volta, denota una totale assenza di programmazione del sindaco su tematiche così importanti. È doverosa una risoluzione immediata che garantisca subito la ripresa in presenza delle lezioni. Ed è necessaria un'attenzione forte e diversa al nostro sistema scolastico", l'affondo.