Liceo Tasso: suona la campanella per la sezione distaccata a Pontecagnano Lezioni in presenza dopo 4 giorni di dad: "Il primo istituto superiore in Città"

Suona la campanella del primo giorno di scuola anche per gli studenti del Liceo T. Tasso di Pontecagnano, il primo istituto superiore in Città. Dopo quattro giorni di dad, attivati per far fronte ad alcuni problemi tecnici, sono ufficilamente iniziate le lezioni in presenza per la sezione distaccata del liceo.

"Una scuola all’avanguardia, tra le più prestigiose e rinomate della provincia di Salerno, che abbiamo l'onore di ospitare con questa sede distaccata sul nostro territorio", ha detto il sindaco Lanzara.

"A seguito di alcuni problemi tecnici, la Dirigente Scolastica e gli insegnanti, per garantire il regolare svolgimento delle lezioni, hanno tempestivamente attivato la Dad per soli 4 giorni mantenendo sempre attivo il dialogo con le famiglie che si sono mostrate disponibili in un clima di collaborazione. Grazie al lavoro congiunto tra l'amministrazione e i dirigenti, il nostro liceo diventerà un luogo d’eccezione moderno ed accogliente, perfetto per accogliere studentesse e studenti della zona e di quelle limitrofe.

Continua anche qui la campagna ?????????? = ????????????????, il braccialetto simbolo della campagna contro la violenza sulle donne, che è anche lo slogan scelto dal Centro Antiviolenza nato proprio in questi giorni nella nostra Città e dedicato alla nostra concittadina Anna Borsa, vittima di femminicidio. Insieme alla scuola, cresciamo anche noi", le parole della fascia tricolore.