Rogo di San Valentino Torio, Udicon: si informi sulle condizioni dell'aria "Si rassicurino cittadini e residenti"

Il drammatico rogo scoppiato due giorni fa a San Valentino Torio, nei pressi di un deposito di camion, ha allertato i residenti preoccupati della qualità dell'aria nella zona interessata dalle fiamme. Nella zona sono stati attivati i controlli attraverso le centraline di rilevamento dall'Arpac. U.Di.Con, "ben consapevole che la pioggia insistente delle ultime ore ha certamente "aiutato" a rendere più pulita l'aria, chiede una rapida analisi dei dati raccolti dall'Agenzia per l'Ambiente della Regione Campania a tutela della pubblica incolumità e per rassicurare anche i tanti cittadini residenti in zona che anche in queste ore si rivolgono a U.Di.Con per avere informazioni in merito".