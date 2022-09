Rifiuti e micro discariche nel Salernitano: "Il territorio va tutelato" L'intervento della Guardia Agroforestale Italiana a Montesano sulla Marcellana e Sicignano

Proseguno sul territorio le operazioni di monitoraggio e denuncia da parte della Guardia Agroforestale Italiana che, senza sosta, sta rilevando numeri accumuli di rifiuti in diversi territori.

L'ultima segnalazione arriva al km6 nella frazione Arenabianca di Montesano Sulla Marcellana, nei pressi del ponte. Il personale ha scoperto una vera e propria mini discarica, con sacchi e spazzatura, da tempo abbandonati.

Il responsabile locale Marcello La Veglia, insieme agli operatori, hanno prontamente denunciato il tutto agli orgrani preposti. Analogo ritrovamento nel territorio di Sicignano degli Alburni dove gli operatori, con a capo il responsabile

locale Carmine Gentile, hanno denunciato alla località Galdo, in via Bavuso, numeri rifiuti, tra cui buste di plastica, barattoli di alluminio, vetro ecc, gettati in strada.

"Il territorio va tutelato e ringrazio i nostri operatori per il grande sforzo e senso del dovere che mettono in campo ogni

giorno", ha dichiarato il Presidente Nazionale Antonio D'Acunto.