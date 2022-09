Pellezzano, i giovani presentano progetti di riqualificazione di tre aree verdi Il sindaco: "Una importante iniziativa per favorire lai crescita professionale dei nostri giovani"

Il progetto “Fermenti in Hub” entra in una fase decisiva e con l’evento “Giovani per la città” in programma giovedì 29 settembre 2022 ore 18:00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Pellezzano saranno protagonisti i giovani. Presenteranno alla città 3 progetti di riqualificazione e rilancio di altrettante aree verdi del territorio messe a disposizione dall’Amministrazione.

A seguito di un periodo di alta formazione, svoltosi presso la Biblioteca “Lino Trezza” di Pellezzano, i giovani - selezionati da Avviso Pubblico - hanno appreso nozioni di agricoltura innovativa, rigenerazione urbana sostenibile e transizione verde nel corso di 5 conferenze di divulgazione scientifica tenute da esperti docenti e collaboratori del Dip. Di Agraria dell’Università degli Studi di Salerno. I progetti che verranno presentati sono stati elaborati nel corso di 10 workshop collaborativi (Tavoli in Fermento) durante i quali i giovani hanno messo a punto delle proprie idee di riqualificazione urbana, supervisionati da agronomi professionisti.

Durante l’evento del 28 settembre saranno illustrati i dettagli, gli obiettivi e le finalità delle azioni progettate e da realizzare nel corso dei prossimi mesi. All’evento aperto al pubblico parteciperanno: il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra, il Consigliere Comunale Marco Rago ed il Coordinatore di progetto ing. Attilio Palumbo che apriranno l’incontro con una panoramica delle attività finora svolte per la ottimale riuscita del progetto “Fermenti in Hub” e discuteranno dell’importanza per i territori di incentivare uno sviluppo sostenibile e partecipativo delle aree pubbliche.

“E’ una importante iniziativa – dichiara il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – alla quale il nostro Ente ha puntato per favorire lai crescita professionale dei nostri giovani. Ringrazio il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili, Marco Rago, e quanti hanno collaborato per rendere possibile la buona riuscita di questo progetto. Iniziative come questa vogliono attivare processi innovativi di riqualificazione urbana sostenibile, al fine di offrire ai giovani l’opportunità di mettere in luce il proprio valore, aprendosi nuovi sbocchi professionali sul territorio di appartenenza”

L’evento “è aperto a tutti gli interessati, pertanto i cittadini, le aziende, i professionisti del settore sono invitati a partecipare.

L’iniziativa è stata cofinanziate da ANCI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale, nell’ambito del Bando Pubblico “Fermenti in Comune”, e promossa dal Comune di Pellezzano e da Legambiente “Terra Metelliana”.