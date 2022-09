Sapri, vietato bere l'acqua del rubinetto: l'ordinanza del sindaco Il provvedimento dopo la nota della Consac

Divieto di utilizzo a scopo potabile dell'acqua erogata da Consac per l'interno centro abitato di Sapri. Arriva l'ordinanza del sindaco Antonio Gentile.

La decisione dopo la nota odierna inviata dalla socità che gestisce l'erogazione che spiega:

“A seguito dell’intorbidimento dovute a cause naturali, la risorsa idrica distribuita nell’intero centro abitato per la durata dell’evento non può essere utilizzata per scopi idropotabili. Con successivo avviso provvederemo ad informare l’utenza circa il rientro del problema”.

L'ordinanza resterà quindi in vigore sino a nuova comunicazione da parte dell'ufficio e successiva ordinanza di revoca.