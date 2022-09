Gli amministratori non si riducono lo stipendio: "Una vergogna" Polemiche a Cava de' Tirreni, bocciato il taglio del 10% agli stipendi. Avagliano all'attacco

"Al consiglio comunale di Cava de’ Tirreni si è scritta un'altra brutta pagina". Così, in una nota, la consigliera Filomena Avagliano.

"Il consigliere Marcello Murolo propone sette emendamenti con parere favorevole contabile tagliando del 10% gli stipendi di tutta la macchina politica, utilizzando queste risorse per aiutare il sociale dove da tempo la città attende risposte. Giovani, anziani e disabili queste alcune voci. La maggioranza vota incomprensibilmente con parere contrario agli emendamenti. Io sono scioccata ed ho espresso con parole durissime in consiglio la mia posizione perché, tagliando del 10% gli stipendi di tutta la macchina politica, si sarebbero potuti immettere fondi nel sociale", spiega l'esponente di Rifondazione

"Ho votato a favore di tutti e sette gli emendamenti, in quanto giusti sia sul piano morale che su quello politico e contabile. Certamente non sono la vestale di nulla né la depositaria della verità sulla disabilità, ma come ben tutti sanno vivo la disabilità tutti i giorni come tecnico, come madre e come politico e credo che ho tutto il diritto di esprimere il mio parere e di lottare per quello in cui credo e né l'ironia né il sarcasmo mi vedrà arretrare di un passo. La brutta immagine che la maggioranza è riuscita a trasmettere alla città è che con quest’atteggiamento da fuga delle responsabilità si è davvero toccato il fondo. A volte quando si tocca il fondo, c’è la possibilità di risalire; in quest’occasione, non vedo neanche questa possibilità. Vergogna", il duro atto d'accusa della Avagliano.