Stretta sul riscaldamento: il Comune regala agli studenti maglioni e scaldacollo L'iniziativa a Sant'Arsenio in previsione dei mesi che verranno

Il caro energia investe anche il mondo della scuola. In vista del taglio delle temperature dei riscaldamenti previsti in un emendamento del “Decreto Bollette”, con il quale si determina che la temperatura in uffici pubblici e scuole non dovrà superare i 19 gradi d’inverno e scendere sotto i 27 gradi nel periodo estivo, il comune di Sant'Arsenio ha deciso di scendere in campo a favore degli alunni della città.

L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Donato Pica, ha infatti deciso di regalare a tutti gli alunni delle scuole materne, elementari e medie maglie in pile e scaldacolli, per fronteggiare la stagione invernale. Una singolare iniziativa per venire incontro ai tanti studenti, in considerazione del fatto che, in città, nei periodi più freddi, si raggiungono temperature anche pari allo 0 durante le ore diurne.

Saranno acquistati e regalati 67 maglie di pile rosse per le scuole materne, 139 di colore blu per le scuole elementari e 127 cappelli scalda collo color verde per le scuole medie, per un importo di circa 2600 euro.