Manutenzione a San Valentino Torio: partono i lavori sulle strade della città Continuano anche gli interventi per la rete fognaria

Spazio alla manutenzione a San Valentino Torio. E' partita la messa in sicurezza di Via Astone, traversa di Via Provinciale Sarno Nocera. Una strada di periferia che non subiva interventi da tanti anni.

"Nel pomeriggio si inizia la fresatura anche di Viale Unita' d' Italia per realizzare il nuovo manto stradale e la segnaletica", ha fatto sapere il sindaco Michele Strianese.

Inolte, prosegono anche i lavori per la rete fognaria a Via Tuoro e Via Annunziata, e si prepara l' inizio dei lavori anche per Via Cesina Pugliano e Via dell' Ecologia.

Al momento sono stati posati circa 150 metri di tubazione in grès con diametro da 500 mm e 5 pozzetti di ispezione.

"I lavori sono partiti, ovviamente, dallo sbocco presso il fiume dove c' e' il collettore principale che portera' i reflui a depurazione presso l' impianto di Angri. Poche settimane e si arriverà in strada dove è prevista una viabilità alternativa che consentirà l’ingresso e l’uscita a tutte le ore a tutti i gli abitanti con mezzi leggeri.

Intanto, su via Annunziata, sono stati completati tutti gli allacci alle abitazioni col civico dispari, si proseguirà nei prossimi giorni, con le predisposizioni degli allacci fognari alle abitazioni con il civico pari. Infine, pochi giorni e partono anche i lavori in Via dell’ Ecologia e in Via Cesina Pugliano", ha spiegato il primo cittadino.