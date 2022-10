Rispetto ambientale ed educazione sociale: "Puliamo il mondo" fa tappa a Cava Impegnati adulti, bambini ed anche le ragazze del progetto "Più Supreme” provenienti dall’Ucraina

Questa mattina, tanti bambini, genitori e cittadini hanno partecipato all'iniziativa di Legambiente Cava de'Tirreni, patrocinata dall'Amministrazione Servalli, per sensibilizzare al rispetto ambientale e dei beni comuni, oltre che all'educazione sociale.

I volontari hanno ripulito dai rifiuti lasciati dai frequentatori poco attenti, le villette comunali di via Schreiber, viale Marconi e presso la frazione di San Pietro.

Quest'anno, oltre a "Puliamo il mondo", è stato aggiunto anche il tema "Per un clima di Pace", infatti, oltre al contributo dei genitori dell'associazione "Cresciamo a Cava", sono state impegnate anche le ragazze immigrate del progetto "Più Supreme”, provenienti dall’Ucraina e da altri territori di conflitto, che hanno piantumato anche nuove piante, per un momento di fratellanza e di conoscenza reciproca tra popoli con diverse culture. Con i volontari erano presenti anche il vicesindaco Nunzio Senatore, l'Assessore Lorena Iuliano e la Presidente della Commissione Sanità e Servizi Sociali Paola Landi.

"È una iniziativa particolarmente importante - afferma il vicesindaco Nunzio Senatore - non solo sotto l'aspetto educativo per i più piccoli ma anche come insegnamento ai più grandi che non hanno rispetto per il decoro della città e la deturpano sporcando, buttando rifiuti di ogni genere e anche pericolosi, e sfregiandola quotidianamente".

Alle ore 11:00 in Piazza Amabile, il secondo momento dell'iniziativa, dedicato a sensibilizzare i più piccoli al tema della violenza di genere: gli alunni della scuola Don Bosco hanno ripitturato la panchina rossa dedicata a Nunzia Maiorano, e riaffissa la targa che era stata oggetto di un atto vandalico, per ricordare a tutti che un clima di pace passa anche dai piccoli gesti quotidiani e dal rispetto del prossimo.

"La bellezza di un luogo è frutto anche della cura della comunità - afferma l'Assessore all'istruzione Lorena Iuliano - e questa mattina i bambini hanno dimostrato di avere grande attenzione al senso civico e al decoro. Iniziative come quella di Puliamo il mondo costituiscono proprio un'occasione per promuovere percorsi virtuosi di coesione sociale.Ricordiamoci sempre che dare l'esempio è il modo migliore per educare".